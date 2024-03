Amadou Bâ à Matam : Démonstration de force de Harouna Dia pour accueillir le candidat de la majorité

L’homme d’affaires et souteneur inconditionnel du président Macky Sall a ouvert ses portes à Amadou Bâ. L’originaire du Bossea, a accueilli ce samedi le candidat de la majorité présidentielle en ce septième jour de la campagne présidentielle. Harouna qui a toujours eu le caractère désintéressé de son engagement en étant un « homme de l’ombre » s’affiche avec l’ancien Premier ministre qui reste son capitaine pour l’échéance électorale prochaine. Homme de confiance du président Macky Sall, Harouna Dia aux côtés de Amadou Bâ et de son jeune frère et ministre de l’élevage, Daouda Dia, donne le tempo pour la victoire du candidat de Benno.