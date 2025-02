Ama jure devant ses supporters de remporter la victoire devant Franc " Calcul Amatoul… "

Ama Baldé a fait une apparition frappante lors de son Open presse aujourd’hui au Stade Alassane Djigo de Pikine, plus engagé et déterminé que jamais pour son affrontement imminent contre Franc. Le fils de Falaye n’a pas caché sa rage de terrasser son adversaire, affichant une confiance inébranlable. Interpellé sur les larmes versées lors de son récent face-à-face en ligne avec Franc, Ama a tenu à clarifier son état d'esprit : "J'ai pensé à beaucoup de choses que j'ai vécues et à ce qu'on m’a servi, mais contre Franc, je jure que je vais ramener le drapeau pour mes supporters. Je ne suis plus dans les calculs, je fonce et je gagne, y'a rien d'autre", a-t-il déclaré avec une conviction totale. Ama semble plus prêt que jamais à offrir un combat intense, résolu à offrir la victoire à ses fans.