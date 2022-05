Alioune Ndoye, Jean B. Diouf, Bamba Fall, Juliette Zenga : Macky investit Taxawu Dakar

Il y a une lecture simple à faire : il a parié sur l’aura, qu’il espère intacte, des maires de Médina et Biscuiterie, qui l’ont rejoint après les élections pour essayer de réduire l’écart avec Yaw, qui a eu plus de 90 mille voix de plus que sa coalition lors de la dernière élection. Il y a aussi la deuxième lecture : Alioune Ndoye et Jean Baptiste Diouf ont été élus et réélus sur la liste de Taxawu à Dakar en 2009 et 2014, avant de rompre avec Khalifa Sall, qui a été le parrain politique de Bamba Fall.

Aujourd’hui, le maire de Médina est devenu le plus grand pourfendeur de ses ex-camarades. Il y a aussi Juliette Zingan, députée sortante comme Ndèye Fatou Diouf, qui a été longtemps directrice de Cabinet de Barthélémy Dias à la mairie de Mermoz-Sacré Cœur. Ndèye Fatou Diouf, députée Apr de Hann Bel Air, était 2ème sur la liste nationale de Bby en 2017.

lequotidien.sn