Alexandre G-B, suspect clé de l’attaque de Rouen, aurait trouvé refuge à Dakar lors de sa cavale

Alexandre G-B, 28 ans, actuellement placé en garde à vue à Nanterre, est soupçonné d’avoir joué un rôle central dans l’attaque meurtrière visant à faire évader Mohamed Amra. Ce dernier, un délinquant français impliqué dans plusieurs délits et meurtres, a été arrêté le 22 février en Roumanie avant d’être extradé vers la France. Avant d’être rattrapé par la justice, Alexandre G-B, ce criminel présumé, aurait transité par Bruxelles avant de se réfugier à Dakar, au Sénégal, un choix stratégique qui interroge.



Dakar, un refuge pour les "hors-la-loi"



Après son implication présumée dans un meurtre, Alexandre G-B aurait d’abord pris la direction de Bruxelles avant de se diriger vers Dakar. Ce choix ne doit rien au hasard. La capitale sénégalaise est souvent perçue comme une destination prisée pour les fugitifs, en raison de la relative facilité à s’y installer et des liens historiques entre la France et le Sénégal. L’absence d’obligation de visa pour les ressortissants français et la présence d’une importante diaspora facilitent les mouvements des criminels en cavale.



Les enquêteurs de la police judiciaire de Nanterre pourraient tenir l’un des cerveaux de l’attaque sanglante survenue lors du transfert de Mohamed Amra en mai dernier. Alexandre G-B, 28 ans, est actuellement interrogé par les forces de l’ordre. Soupçonné d’être impliqué dans plusieurs affaires criminelles, notamment un homicide par arme à feu lors d’une rixe, il aurait trouvé refuge au Sénégal après sa fuite initiale vers la Belgique.