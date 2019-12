Alassane Ouattara : « Nous ne devons pas avoir peur de nous endetter... »

Le présent de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, défend l’endettement. Présent à Diamniadio (Dakar) ce lundi, il a plus ou moins soutenu la thèse de l’endettement à la conférence sur le développement durable et la dette soutenable… « Il apparait que les emprunts que nous contractons ont deux caractéristiques. Dans un premier temps, il faut que ces emprunts soient concessionnels pour les taux d’intérêt n’impactent pas sur les ressources budgétaires. Et, que ce soit pour des projets qui soient productifs… La dette c’est une nécessité. Nous ne devons pas avoir peur de nous endetter, mais à condition de le faire de manière raisonnable, que ce soit de la dette saine. »