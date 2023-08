Air Sénégal : Grosse frayeur à bord du vol HC407 à destination de New York qui frôlé la catastrophe !

Encore une mauvaise publicité pour la compagnie aérienne nationale qui. selon le journal Libération, accumule les pertes et les retards malgré un changement du top management. Hier, les passagers du vol HC407 à destination de New-York ont eu la peur de la vie vers les coups de 16 heures.



D’après Libé, alors que l'avion roulait à vive allure sur la piste pour décoller, le pilote a brusquement freiné provoquant une panique indescriptible au sein de l'avion. Certains passagers enchaînaient les versets coraniques alors que d'autres étaient figés par la peur. Quelques minutes après, les passagers ont été informées par les membres de l'équipage, qu'il s'agissait d'un «problème technique mineur.»Selon eux, ce seraient des insectes qui étaient dans les tubes, ce qui fausseraient les calculs de vitesse.



N'empêche, plusieurs passagers, superstitieux, ont demandé à descendre de l’appareil. L'un d'eux se fera particulièrement distingué en criant dans tous les sens qu'il tenait à sa vie et qu'il « offrait » le billet à Air Sénégal. Dans un brouhaha total, plusieurs passagers une vingtaine ont assuré qu'ils descendraient par A ou B de l'avion. Finalement ils ont été débarqués de l'avion après l'arrivée d'un bus sur le tarmac. Le temps de sortir leurs bagages et que les techniciens vérifient l'origine du problème, l'avion cloué au sol avec le reste des passagers durant tout ce temps, a quitté l'Aéroport internationale Blaise Diagne (Aibd) vers 20 heures 30. Le plus dramatique, selon nous confrères, c’est que ce vol était prévu pour le 3 août à 2 heures du matin avant d'être reporté sans explication.