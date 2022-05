Agressions à Dakar et à la zone de captage: les populations s'indignent et interpellent l'État

L’insécurité refait surface à Dakar et dans sa banlieue. Les agressions ont repris de plus belle. Depuis dimanche dernier, jour du combat de lutte, les agresseurs font parler d’eux à nouveau. La vidéo virale de l’agression sauvage d’un individu à bord de son scooter poursuivi jusqu’à l’intérieur d’une maison à la cité des eaux a ulcéré les sénégalais.



Outrées et inquiètes à la fois, les populations de Dakar condamnent vigoureusement ces actes d’agression et demandent à l’État de prendre des mesures drastiques pour lutter contre ces délinquants...