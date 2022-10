Agnès Callamard, SG d'Amnesty International : " Les droits de tous les sénégalais doivent être protégés et respectés... C'est un message d'importance à un moment où les manifestations sont réprimées..."

Dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal, la secrétaire générale d'Amnesty International a pris part aujourd'hui à un forum communautaire à N'diébel (département de Kaolack) portant sur les "contraintes et solutions aux déclarations à l'état civil".

À cette occasion, madame Agnès Callamard a délivré un message fort en faveur des droits humains au Sénégal. "Les enregistrements à l'état civil c'est l'accès au droit, à l'éducation, au vote, à la famille, à l'héritage...C'est un accès à la citoyenneté égale et pleine de tout citoyen. C'est extrêmement important que Amnesty International s'engage dans ce travail avec vous pour faire en sorte que tous les citoyens, toutes les personnes du Sénégal aient leurs droits reconnus..." Dans le cadre de cette visite officielle, la secrétaire générale d'Amnesty International a rencontré plusieurs officiels mais le message dit-elle, reste inchangé.

"Nous avons déjà rencontré des ministres dans le cadre de ma visite, le Premier ministre, le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et nous espérons rencontrer aussi le président de la République. Le message que nous apportons dans toutes ces réunions c'est un message très clair. Les droits c'est pour tous les sénégalais, pas que pour les sénégalais riches. C'est pour les sénégalais pauvres, les sénégalais des zones rurales, les sénégalais de toutes les régions, les sénégalais qui font des manifestations, les sénégalais qui veulent s'exprimer devant les médias, les sénégalais qui travaillent et ont droit à un salaire. Tous les droits de tous les sénégalais doivent être protégés et respectés. C'est le message que nous apportons. C'est un message d'importance à un moment où l'inégalité augmente où les manifestations sont réprimées et/ou la liberté d'association, la liberté d'expression n'est pas reconnue..."