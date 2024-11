Agence de Développement Municipal (ADM) : Le nouveau DG, Dr Mamouth Diop installé, ce 18 novembre

Dr Mamouth Diop devient le nouveau Directeur Général de l'Agence de Développement Municipal (ADM) à la suite d'un appel à candidatures très sélectif. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions, ce lundi 18 novembre 2024.

Pour ce natif de Koungheul, qui a passé plus de 14 ans dans l' Agence régionale de développement (ARD) de Kaolack, c'est une suite logique dans sa carrière. « Après quatorze années de loyaux services au sein d’une ARD et Directeur du Centre de coaching territorial de Kaolack, avec les plus hautes fonctions, c’est tout naturellement que mon histoire professionnelle me propulse vers d’autres horizons plus challengeants », souligne le Docteur en Économie du développement.



Le nouveau Directeur Général, Dr Diop, ambitionne de propulser davantage la structure au premier plan. « L’ADM va davantage marquer son territoire par un apport très fécondant dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Sénégal et dans celle de la Stratégie nationale de Développement et de l’Agenda national de Transformation »