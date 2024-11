AfroBasket 2025 : Les Lions prêts pour la fenêtre 2 des qualifications (Desagana Diop)

Le Sénégal accueille, du 22 au 24 novembre, la fenêtre 2 des qualifications pour l'AfroBasket 2025. Le Dakar Arena sera le théâtre de trois jours de basket intensif, où huit sélections africaines s'affronteront. Logés dans le groupe C aux côtés du Gabon, du Cameroun et du Rwanda, les Lions de la Téranga visent trois (3) victoires.

Lors d'une conférence de presse tenue le 20 novembre au stadium Marius Ndiaye, le sélectionneur national, Ngagne Desagana Diop, s'est montré confiant. « Tous les joueurs sont là et en bonne forme. Après un très bon entraînement hier, nous sommes prêts à tout donner pour remporter nos trois matchs », a-t-il déclaré.

Malgré l'absence de quelques membre de l’équipe, notamment Khalifa Diop, Ben Ndiaye et Ousmane Ndiaye, retenus par leurs clubs en EuroLeague ou pour cause de blessure, le groupe reste solide. Des joueurs expérimentés tels que Youssou Ndoye et Pape Moustapha renforcent l'effectif.

Pour les trois rencontres, notamment le premier match contre le Gabon, le sélectionneur reste prudent : « Tous les matchs ne seront pas faciles. Toutes les équipe sont ici pour gagner »

Le Cameroun, adversaire historique, et les autres équipes du groupe telles le Rwanda s'annoncent comme des défis de taille. Les Lions de la Téranga devront se surpasser pour décrocher leur ticket vers l'AfroBasket 2025. Cependant le coach affirme qu’il se concentre sur son équipe. « On va se concentrer sur nous parce que c'est un tournoi. On a seulement quatre jours pour se préparer. En ce moment, on se concentre sur nous », insiste le sélectionneur national.