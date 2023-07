Affrontements entre populations de Tomboronkoto et FDS: Birahim Seck interpelle le chef de l’Etat

La tension monte entre les populations de Tomboronkoto dans la région de kedougou et les forces de défense et de sécurité suite à l’initiative de Petewol Mining Compagnie (PMC) voulait effectuer des sondages de l’or à quelques mètres du village. Le dialogue entre les deux parties semble être nécessaire avant que l’irréparable se passe. Le coordonnateur du forum civil/ Section Sénégalaise de Transparency International tire la sonnette d’alarme sur ´ constatant ce vendredi, 21 juillet ces affrontements entre les populations de Tomboronkoto et les FDS.



« Il faut ,Monsieur le président de la République une solution durable. Les entreprises ne peuvent pas continuer à brasser des milliards alors qu'à côté les populations continuent à braver la poussière. Il faut instaurer un dialogue véritable entre l'entreprise PMC et les communautés » note Birahim Seck qui se rappelle, après les évènements d'octobre 2022 à Mako, dans la même région, lors desquels le président avait instruit son premier Ministre de réunir les ministres concernés et les sociétés minières pour mettre en oeuvre des actions conséquentes envers les populations alors que, jusqu’à présent, les populations attendent ces rencontres.



Pour le coordonnateur du forum civil, la prise de mesures urgentes afin d’améliorer les conditions de vie des populations demeure à ce jour, un impératif.