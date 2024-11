Affaire du sénégalais criblé par balles au Brésil : le meurtrier de I. Amar condamné à 28 ans de prison

L’Espagnol âgé de 30 ans, accusé par le ministère public du Rio Grande à Tapejara, a été condamné à 28 ans de prison pour avoir abattu le Sénégalais Ibrahima Amar, âgé de 26 ans, en 2021 et blessé par balles un autre homme. Il a été tenu responsable d'assassinat et de tentative d'assassinat selon les chefs d'accusation lus par le procureur. Le prévenu était déjà mis aux arrêts et avait un casier judiciaire assez fourni. Devant le juge, le prévenu a pourtant plaidé non coupable.







Le procès s'est déroulé pendant environ 12 heures, entre 9h et 21h. "La décision démontre l'engagement de la société du district de Tapejara à défendre la vie de tous ses membres, quelle que soit leur origine. Le district compte une importante population d'im-. migrés étrangers, qui sont également protégés par la loi. Grâce à leur travail, le ministère public a clairement indiqué que le rêve de ces étrangers d'une nouvelle vie au Brésil ne peut pas se transformer en tragédie comme ce crime barbare", a souligné le juge.







Le 21 janvier 2021, rappel Les Échos, dans un bar de la ville du nord de l'État, le prévenu, jusqu'alors en probation à la suite d'une condamnation pour un autre homicide en 2016, harcelait d'autres clients de l'établissement commercial. Le Sénégalais Ibra Amar a alors demandé à l'homme de se calmer et de cesser les insultes. Mécontent de cette remontrance, ce dernier quitte les lieux et ptomet de revenir. C'est ce qu'il fit deux heures plus tard. Le cri-miner est entré dans le bar et a tiré sur la victime à plusieurs reprises. Une autre personne qui a tenté d'arrêter le prévenu a été blessée par balles. Des manifestations ont eu lieu à Tapejara et le tireur a été arrêté quelques jours plus tard à Passo Fundo et est resté en détention jusqu'à la tenue du procès.