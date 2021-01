Affaire du faux prophète de Kolda : Trois nouvelles arrestations.

Selon les informations de Dakaractu, trois autres individus ont été arrêtés pour les mêmes faits reprochés au faux prophète Daouda Ba, alias Baba Labé Mbackerouhou de Saré Ngagne, à savoir détournement de mineure et pédophilie. Avec l'arrestation de ces trois individus, les sources de Dakaractu révèlent que de nouveaux faits se précisent au fur et à mesure que l'enquête suit son cours, rappelle notre source.

Mais pour le moment, les résultats gynécologiques effectués sur la mineure ne sont pas encore sortis et la mineure a été confiée à une ONG dénommée la joie des orphelins.

Quant au faux prophète, il sera déféré demain lundi pour les besoins de l'enquête. Nous y reviendrons...