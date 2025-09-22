Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage


Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage
Un vendredi soir ordinaire a failli virer au tragique à la Cité Mixta, où Astou D., une jeune femme bouleversée par une rupture amoureuse, a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du 3e étage de son immeuble.
 
 
 
Une dispute téléphonique qui tourne au drame
 
Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par les forces de l’ordre, la soirée d’Astou D. a basculé après une violente dispute téléphonique avec son compagnon, Mouhamed M., domicilié à Liberté 5. Quelques minutes avant le passage à l’acte, le jeune homme venait de lui annoncer la fin de leur relation. Déstabilisée par cette rupture soudaine, la victime aurait décidé d’en finir.
 
Présents dans l’appartement peu avant le drame, une cousine et un ami d’Astou racontent s’être absentés pour aller chercher à manger, la laissant seule dans sa chambre. À leur retour, un bruit sourd a retenti. Pris de panique, ils se sont précipités dehors et ont découvert, avec effroi, Astou gisant au sol, consciente mais se plaignant de vives douleurs.
 
 
 
Secourue de justesse
 
Alertés par les témoins, les vigiles de la Cité Mixta ont aussitôt appelé les secours. Les sapeurs-pompiers, rapidement arrivés sur les lieux, ont trouvé la victime en état de choc, mais encore capable de décliner son identité. Elle a été évacuée d’urgence vers l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où elle a été prise en charge médicalement.
 
 
 
Une rupture aux causes inattendues
 
Interrogé par téléphone par les enquêteurs, Mouhamed M. a confirmé la rupture et expliqué sa décision. Le jeune homme affirme avoir reçu des confidences d’une amie, l’informant qu’Astou l’aurait « marabouté ». Choqué par cette révélation, il a appelé sa compagne pour une explication, mais la discussion a rapidement dégénéré. C’est au cours de cet échange tendu qu’il a choisi de mettre fin unilatéralement à leur histoire, déclenchant le geste désespéré de la jeune femme.
 
 
 
Grâce à l’intervention rapide des secours, le pire a été évité. Astou D., malgré de sérieuses blessures, a survécu à sa chute. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame sentimental qui a bouleversé les habitants de la Cité Mixta.
