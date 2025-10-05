Affaire des " bébés morts retrouvés dans le passé …" à Ouest Foire : les mécaniciens évoquent un complot et refusent d’être les boucs émissaires

Les mécaniciens de Ouest Foire sont montés au créneau pour rétablir la vérité après les accusations portées contre eux à la suite de la découverte de cinq corps de bébés dans le passé, près du dépot d’ordures du quartier. Selon leur porte-parole, ces accusations sont “archi fausses” et relèvent d’une campagne de manipulation orchestrée par certains habitants pour les faire déguerpir. Ils affirment que les dépouilles de ces bébés proviennent plutôt des déchets déposés par les charretiers d’ordures, venus des habitations de la zone, et non des garages. “Nous travaillons dignement pour nourrir nos familles, nous ne sommes ni des criminels ni des bandits”, ont-ils martelé.







Les artisans de l’automobile rejettent également les insinuations les liant à la drogue. Ils soutiennent que ce sont les jeunes du quartier eux-mêmes qui s’adonnent à la consommation et à la vente de stupéfiants, et non les mécaniciens. Face à cette campagne de diabolisation, ils appellent le ministre de l’Intérieur à vérifier les faits avant toute mesure de déguerpissement. “Nous ne tolérerons plus d’être victimes d’injustice. Si l’État veut lutter contre le chômage et l’immigration clandestine, qu’il commence par protéger les travailleurs, pas par les chasser”, a averti l’un des représentants du collectif.

