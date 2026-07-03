Affaire de drogue : le lutteur Papa Boy Djinné passe aux aveux et file en prison

Après Liss Ndiago, un autre lutteur se retrouve au cœur d’une affaire de drogue. Selon Libération, Papa Boy Djinné a été interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar, avant d’être présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye. Poursuivi finalement pour détention et usage de chanvre indien, le lutteur aurait reconnu les faits.


Affaire de drogue : le lutteur Papa Boy Djinné passe aux aveux et file en prison
Un nouveau lutteur rattrapé par une affaire de drogue
 
Le monde de la lutte est encore cité dans une procédure judiciaire liée aux stupéfiants. D’après les informations rapportées par Libération, le lutteur Papa Boy Djinné a été envoyé en prison après son passage devant le parquet de Pikine-Guédiawaye.
 
Son placement sous mandat de dépôt est intervenu ce jeudi, à la suite de son interpellation par la Brigade de recherches de Keur Massar. L’affaire survient après celle de Liss Ndiago, autre lutteur récemment envoyé en prison dans un dossier de drogue.
 
Interpellé par les gendarmes, il était d’abord pisté pour trafic
 
Selon Libération, Papa Boy Djinné était initialement dans le viseur des gendarmes pour des soupçons de trafic. Mais au terme de la procédure, les faits finalement retenus contre lui portent sur la détention et l’usage de chanvre indien.
 
Le quotidien précise que le mis en cause serait passé aux aveux. Cet élément constitue l’un des points marquants du dossier, même si la procédure judiciaire doit encore suivre son cours devant la juridiction compétente.
 
Jugement prévu devant les flagrants délits
 
Papa Boy Djinné devrait être jugé la semaine prochaine devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, selon Libération.
 
En attendant l’audience, le lutteur est placé sous mandat de dépôt. L’affaire relance les interrogations autour de la récurrence des dossiers judiciaires impliquant certains acteurs du milieu sportif, notamment dans des affaires liées aux stupéfiants.
 
Les éléments marquants de l’affaire
 
Papa Boy Djinné a été interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar. Il a été présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye puis placé sous mandat de dépôt. D’abord pisté pour trafic, il est finalement poursuivi pour détention et usage de chanvre indien. Selon Libération, il est passé aux aveux et sera jugé la semaine prochaine devant les flagrants délits.
Autres articles
Vendredi 3 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Coupe du monde 2026: la Suisse bat l'Algérie 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale

Coupe du monde 2026: la Suisse bat l'Algérie 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale - 03/07/2026

16e de finale CDM2026: Le Portugal arrache sa qualification face à la Croatie dans un match complètement fou (2-1)

16e de finale CDM2026: Le Portugal arrache sa qualification face à la Croatie dans un match complètement fou (2-1) - 03/07/2026

Belgique – Sénégal : les Lions craquent en fin de match, la Belgique arrache la prolongation (2-2)

Belgique – Sénégal : les Lions craquent en fin de match, la Belgique arrache la prolongation (2-2) - 01/07/2026

Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe

Belgique – Sénégal : Ismaïla Sarr double la mise d’un geste de grande classe - 01/07/2026

Sénégal – Belgique : les Lions virent en tête à la pause grâce à Habib Diarra (1-0)

Sénégal – Belgique : les Lions virent en tête à la pause grâce à Habib Diarra (1-0) - 01/07/2026

Belgique – Sénégal : Habib Diarra fait trembler les filets après une entame de feu des Lions (1-0)

Belgique – Sénégal : Habib Diarra fait trembler les filets après une entame de feu des Lions (1-0) - 01/07/2026

El Hadji Diouf avant Sénégal-Belgique : « On n’a rien à envier à cette équipe belge, on se doit de se qualifier »

El Hadji Diouf avant Sénégal-Belgique : « On n’a rien à envier à cette équipe belge, on se doit de se qualifier » - 01/07/2026

Coupe du monde 2026 : Le onze officiel du Sénégal dévoilé face à la Belgique

Coupe du monde 2026 : Le onze officiel du Sénégal dévoilé face à la Belgique - 01/07/2026

16e de finale de la Coupe du monde : Harry Kane brise le rêve congolais (2-1)

16e de finale de la Coupe du monde : Harry Kane brise le rêve congolais (2-1) - 01/07/2026

Sénégal-Belgique : Pape Thiaw répond sur le cas Amadou Onana

Sénégal-Belgique : Pape Thiaw répond sur le cas Amadou Onana - 01/07/2026

Mondial-2026: la France bat la Suède 3-0 avec un doublé de Mbappé et passe en 8e

Mondial-2026: la France bat la Suède 3-0 avec un doublé de Mbappé et passe en 8e - 30/06/2026

Papa Boy Djinné rattrapé par les gendarmes : joints, mégots et résidus de chanvre indien saisis dans sa chambre

Papa Boy Djinné rattrapé par les gendarmes : joints, mégots et résidus de chanvre indien saisis dans sa chambre - 30/06/2026

Coupe du monde 2026 : Le Maroc élimine les Pays-Bas et file en 8es de finale

Coupe du monde 2026 : Le Maroc élimine les Pays-Bas et file en 8es de finale - 30/06/2026

Mondial 2026 : L'Allemagne éliminée par le Paraguay aux tirs au but (4-3)

Mondial 2026 : L'Allemagne éliminée par le Paraguay aux tirs au but (4-3) - 30/06/2026

« Racines » Bande-annonce – Quatre villes, une quête

« Racines » Bande-annonce – Quatre villes, une quête - 29/06/2026

L’Afrique cartonne au Mondial 2026 : 90 % de qualifiés, devant l’Europe et l’Amérique latine

L’Afrique cartonne au Mondial 2026 : 90 % de qualifiés, devant l’Europe et l’Amérique latine - 28/06/2026

Stéphanie Frappart raccroche le sifflet : Le pionnière de l’arbitrage rejoint l’UEFA

Stéphanie Frappart raccroche le sifflet : Le pionnière de l’arbitrage rejoint l’UEFA - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : Sénégal-Angleterre ou Sénégal-Belgique, les scénarios possibles pour les Lions en 16es

Coupe du Monde 2026 : Sénégal-Angleterre ou Sénégal-Belgique, les scénarios possibles pour les Lions en 16es - 27/06/2026

Mondial-2026: Sénégal, Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte, Paraguay qualifiés pour les 16es

Mondial-2026: Sénégal, Angleterre, Portugal, Ghana, Egypte, Paraguay qualifiés pour les 16es - 27/06/2026

Coupe du Monde 2026 : qualifié en 16es, le Sénégal pourrait croiser la Belgique

Coupe du Monde 2026 : qualifié en 16es, le Sénégal pourrait croiser la Belgique - 27/06/2026

Coupe du monde : le Sénégal écrit l’histoire et devient la première équipe africaine à marquer cinq buts dans un match du Mondial.

Coupe du monde : le Sénégal écrit l’histoire et devient la première équipe africaine à marquer cinq buts dans un match du Mondial. - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Iliman Ndiaye participe au festival et inscrit le but du 5-0

Sénégal-Irak : Iliman Ndiaye participe au festival et inscrit le but du 5-0 - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Pape Gueye s’offre un doublé et enfonce l’Irak 4-0

Sénégal-Irak : Pape Gueye s’offre un doublé et enfonce l’Irak 4-0 - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Pape Gueye marque un bijou et porte le score à 3-0

Sénégal-Irak : Pape Gueye marque un bijou et porte le score à 3-0 - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Ismaïla Sarr double la mise après une passe lumineuse de Lamine Camara(2-0)

Sénégal-Irak : Ismaïla Sarr double la mise après une passe lumineuse de Lamine Camara(2-0) - 26/06/2026

Sénégal-Irak : les Lions devant à la pause grâce à une tête d’Abdoulaye Seck déviée par Habib Diarra

Sénégal-Irak : les Lions devant à la pause grâce à une tête d’Abdoulaye Seck déviée par Habib Diarra - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Abdoulaye Seck lance parfaitement les Lions dès la 4e minute (1-0 )

Sénégal-Irak : Abdoulaye Seck lance parfaitement les Lions dès la 4e minute (1-0 ) - 26/06/2026

Sénégal–Irak : Pape Thiaw dévoile son onze de départ avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye en attaque

Sénégal–Irak : Pape Thiaw dévoile son onze de départ avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye en attaque - 26/06/2026

Coupe du monde 2026: revivez la qualification historique de la Côte d'Ivoire contre Curaçao

Coupe du monde 2026: revivez la qualification historique de la Côte d'Ivoire contre Curaçao - 25/06/2026

La Suède s’entraîne dans un stade avec... une tribune effondrée

La Suède s’entraîne dans un stade avec... une tribune effondrée - 25/06/2026

RSS Syndication