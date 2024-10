Affaire Mbappé: le parquet suédois enquête sur un "viol" sans citer le nom du joueur

Le parquet suédois a confirmé mardi mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans cependant citer de noms, les médias suédois affirmant que la star est au coeur des investigations.



Dès la veille, après de premières informations sur cette enquête, Mbappé avait dénoncé une "fake news" sur les réseaux sociaux, faisant un lien avec une audience mardi concernant son litige financier avec le PSG.



Après avoir éventé sa virée de deux jours à Stockholm, deux tabloids suédois, Aftonbladet et Expressen affirment que l'attaquant français est visé par une enquête pour viol. La chaine de télévision publique SVT fait également état de cette suspicion.



La justice suédoise reste prudente: une enquête pour "viol" est en cours, a indiqué mardi le parquet en réaction à ces informations, sans citer de noms.



"A la suite de la publication dans les médias (d'informations autour d'un) viol suspecté à Stockholm, la procureure peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police" et qu'"une enquête" est en cours, a indiqué le parquet dans un communiqué.



Selon Expressen, l'attaquant français est considéré comme "raisonnablement suspect" dans cette enquête préliminaire, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.



Deux degrés de suspicion existent dans le système judiciaire suédois: "raisonnablement suspect" et "probablement suspect". Le premier, le plus faible des deux, ne débouche qu'exceptionnellement sur une détention provisoire, tandis que le deuxième est généralement une condition préalable à la détention, selon le site du parquet.



L'incident a eu lieu le jeudi 10 octobre dans un hôtel du centre-ville, précise le parquet. Un pantalon noir, un haut et une culotte ont été saisis par la police, selon de nouvelles informations publiées par Expressen mardi.



- Club huppé -



La super star française et ses proches ont passé 48H de mercredi à vendredi à Stockholm et ont quitté la Suède vendredi après-midi à bord de son jet privé depuis l'aéroport de Bromma, en banlieue de Stockholm.



Selon Aftonbladet, la police a reçu la plainte samedi, après que la femme a reçu des soins.



Mbappé se trouvait jeudi soir avec un groupe de personnes au restaurant Chez Jolie, un établissement de la capitale suédoise, avant de se rendre au club "V", avait révélé le tabloid.



Dans cette boîte huppée de la capitale, le joueur et ses proches avaient privatisé une salle où une trentaine de personnes étaient invitées. Elles étaient priées de laisser leur téléphone portable à l'entrée, selon le journal.



Contactée par l'AFP, la police de Stockholm n'a pas souhaité faire de commentaires.



"FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard", s'est insurgé le joueur du Real Madrid sur le réseau social X, établissant un lien entre l'article d'Aftonbladet et l'audience programmée mardi à 15H00 devant une commission de la Ligue de football professionnel (LFP) dans le litige financier qui l'oppose au Paris SG.



- Litige -



L'ancien attaquant parisien réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes.



A la question de savoir s'ils avaient connaissance d'une plainte à l'encontre du joueur, son entourage a répondu lundi "non" à l'AFP, et ajouté dans un communiqué: "Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable".



Après sa titularisation en Liga, samedi 5 octobre, deux jours après l'annonce de sa non-convocation, sa présence dans une boîte de nuit à Stockholm le soir d'Israël - France, jeudi, avait suscité une certaine incompréhension.



L'attaquant du Real Madrid, laissé par le sélectionneur à la disposition de son club pour soigner une blessure à la cuisse gauche, avait joué en Liga deux jours après sa non convocation.



Talent précoce du football, champion du monde dès 19 ans, Kylian Mbappé fait preuve d'une maîtrise totale même en dehors des terrains, à l'image de son image, qu'il soigne au plus haut point.



Sa communication est calculée et mise au service d'un plan de carrière réfléchi: pour son annonce de départ du PSG il a préféré publier une vidéo sur ses réseaux sociaux plutôt que de choisir un entretien avec un média.