Affaire Macky Amar Arrêté pour détention de drogue : Le fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar libre, ses amis en prison

C’est une affaire qui ne manque pas de faire jaser. Arrêté pour détention de drogue en vue d’usage, Macky Amar, fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar, a finalement bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Pendant ce temps, ses deux amis, Alimata Seck et Mamadou Lamine Diémé, ont été placés sous mandat de dépôt et attendent leur procès derrière les barreaux. Pourquoi cette différence de traitement ?







Une arrestation en cascade







Selon L’Observateur, tout a commencé par l’interpellation d’Alimata Seck dimanche dernier par l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Surprise en possession de drogue lors d’une surveillance, elle n’a pas tardé à révéler aux enquêteurs qu’elle détenait la substance pour Macky Amar. Ces derniers, sans perdre de temps, ont localisé ce dernier dans un hôtel de Dakar. Une descente sur les lieux leur a permis de l’interpeller en compagnie de Mamadou Lamine Diémé, alors qu’il détenait une quantité de drogue.







Liberté pour Macky, prison pour les autres







Présentés au procureur mercredi dernier, les trois mis en cause ont connu des sorts bien différents. Macky Amar, poursuivi pour détention en vue de l’usage, est ressorti libre, avec la promesse de comparaître lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ses deux amis, en revanche, n’ont pas eu cette chance. Alimata Seck est accusée d’incitation à la consommation, tandis que Mamadou Lamine Diémé est poursuivi pour offre et cession de drogue. Tous deux ont été placés sous mandat de dépôt.







Une question de quantité ?







Pourquoi une telle disparité dans le traitement judiciaire ? Pour Me Souleymane Soumaré, avocat de Macky Amar, la réponse est simple : « Les policiers n’ont trouvé que 0,5 g de haschich sur lui. » Une quantité jugée insignifiante, même si, comme le rappelle L’Observateur, la loi parle de possession et non de quantité. Ce détail a-t-il suffi à faire basculer la balance en faveur du fils Amar ?







Un procès sous haute tension







Le tribunal des flagrants délits de Dakar devra trancher lundi 24 février. Macky Amar comparaîtra libre, tandis que ses amis feront face à la justice depuis leur cellule.