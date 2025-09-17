Affaire Lat Diop : Me Oumar Youm dénonce un “scandale tyrannique” et un procès politique

Lors d’un point de presse tenu aux côtés des avocats de Lat Diop, Me Oumar Youm a livré un discours au vitriol sur le dossier de l’ancien ministre et administrateur civil. L’avocat a fustigé une procédure qu’il qualifie de « lâcheté mêlée à la cruauté et à l’incompétence », parlant d’un « scandale tyrannique ». Pour lui, Lat Diop est aujourd’hui « un otage politique », victime d’une judiciarisation des conflits et de règlements de compte après l’alternance politique.







L’avocat a rappelé que Lat Diop avait servi l’État avec intégrité et compétence, occupant des postes de haute responsabilité, jusqu’à devenir ministre de la République. Selon lui, les mesures prises à son encontre – interdiction de sortie du territoire, arrestation précipitée et absence de plainte formelle de l’État – traduisent un arbitraire manifeste. « Quand l’État est victime, seul l’Agent judiciaire de l’État peut déposer plainte. Ici, il n’y en a pas eu », a-t-il insisté, dénonçant un dossier monté sans preuves tangibles, basé uniquement sur des déclarations non corroborées.







Au-delà de la défense d’un homme, Me Youm a mis en garde contre l’image d’une justice perçue comme manipulée et instrumentalisée. « Si les citoyens considèrent la justice comme soumise, impartiale et dépendante, nos textes n’auront plus de valeur », a-t-il averti, appelant à préserver l’indépendance et la dignité de l’institution judiciaire.

