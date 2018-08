Affaire Khalifa Sall : La décision de la Cour d’Appel « ne fera pas date et devra nécessairement être révisée » (Me Assane Dioma Ndiaye)

Après le verdict de la cour d’appel de Dakar maintenant Khalifa Sall en prison, l’avocat Me Assane Dioma Ndiaye a réagi en notant que cette décision « ne fera pas date et devra nécessairement être révisée très rapidement dès que les conditions le permettront ». Me Ndiaye de faire savoir que le Sénégal ne peut pas « non seulement se renier au regard de ses engagements internationaux, mais aussi fouler au pied des principes cardinaux que la Société humaine moderne a érigés en dogmes au sortir de l’ère d’obscurantisme et des atrocités notées au cours des deux guerres mondiales ». Il ajoute que la présomption d’innocence, l’interdiction de toute détention arbitraire, le droit à un procès juste et équitable entre autres impératifs catégoriques ont été considérés comme non dérogeables et opposables à tous. « Autrement dit avaliser une décision ou légitimer une décision unanimement reconnue comme ayant transgressé ces valeurs universelles contraignantes relève à coup sûr d'une offense à la morale internationale » a-t-il fait savoir.