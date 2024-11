Affaire Jérôme Bandiaky : Perquisition dans son domicile, les enquêteurs sur la piste des trois armes saisies chez Papis Ka… Ces proches prêts à remettre les documents aux enquêteurs 

Dans le cadre de l'affaire Jérôme Bandiaky alias " Sniper", le demi-frère de Doudou Ka, Papis Ka, a été arrêté et placé en position de garde à vue. Il a passé la nuit au commissariat central avant de retourner à la DIC où l'enquête se poursuit.



Pour rappel, les éléments de la Division des investigations criminelles qui ont mené une perquisition chez lui, y ont trouvé trois armes. D'après des informations de Dakaractu, les enquêteurs veulent faire la lumière sur la raison de la détention des trois armes qui ont été saisies chez Papis Ka. Selon des proches du mis en cause, les deux armes appartenaient à son défunt père douanier. Et après le décès de ce dernier, Papis Ka a transféré les deux armes en son nom. Et que la seconde arme, quant à elle, lui appartient. Ces derniers ont ajouté que le sieur Ka a tous les documents relatifs à la détention de ces armes et est disposé à les remettre à la justice…