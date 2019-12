Affaire Guy Marius Sagna : Le parquet a requis le mandat de dépôt pour l’activiste et sept de ses huit camarades arrêtés, le dossier transmis au Doyen des juges.

Le parquet de Dakar a transmis mardi son réquisitoire aux juges d'instruction de l'affaire Guy Marius Sagna et Cie, a indiqué Me Khoureychi Ba, un des avocats des mis en cause. Le procureur de la République a requis un mandat de dépôt pour l’activiste et sept de ses camarades, estimant donc que « le dossier justifie leur renvoi en prison ».