Affaire Guy Marius Sagna : Le FRN constitue Me Amadou Sall pour l'assister et le défendre.

La Conférence des leaders du Front démocratique et social de résistance nationale a décidé de constituer un avocat pour assister et défendre Guy Marius Sagna « contre les mesures arbitraires dont il est victime ». Le Front a par ailleurs exprimé sa forte préoccupation devant la longue détention sans jugement du prisonnier politique Guy Marius Sagna. La conférence des leaders, selon le communiqué issu de leur rencontre toujours, engage toutes les composantes du FRN à ne ménager aucun effort pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Guy Marius Sagna et l'arrêt des poursuites engagées contre lui et ses coaccusés. Elle soutient toutes les actions déjà engagées dans ce sens. La conférence des leaders engagera toutes les actions nécessaires pour le respect de la liberté d'expression et de manifestation au Sénégal, ainsi que des droits des opposants, renseigne aussi la note.



La Conférence des leaders a, sur le Dialogue national, souhaité la plus grande diligence dans la mise en œuvre des consensus retenus sur le point relatif à l'audit du fichier et du processus électoral. « Tout retard aurait des conséquences négatives sur l'organisation des élections locales que nous souhaitons la plus rapprochée possible », font-ils savoir.