Affaire Gana Guèye : le Président Sall affiche son soutien à l’international sénégalais

Le champion d'Afrique n'a pas participé à la journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie. À l'heure d'affronter Montpellier, et alors qu'il avait fait le déplacement dans l'Hérault, Gana Guèye a refusé d'être sur la feuille de match quand il a découvert les couleurs arc-en-ciel sur le flocage du maillot. Une position qui lui vaut des critiques des médias français et même de certains politiques. Mais l’international sénégalais reçoit un soutien très fort de ses compatriotes. Et vient de recevoir celui du Président de la République.

Dans un tweet, le Chef de l’État Macky Sall a dit soutenir Idrissa Gana Guèye. « Ses convictions religieuses doivent être respectées », a-t-il écrit.