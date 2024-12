Affaire Francis Mvemba – Accusé de filouterie d’hébergement à Ngaparou: L'époux de l'influenceuse camerounaise Coco Émilia alias "Biscuitdemer" condamné à 3 mois de prison assortis du sursis

L'époux de l'influenceuse camerounaise Coco Émilia alias "Biscuitdemer" a été finalement jugé ce jeudi par le tribunal de Mbour. Accusé de filouterie d’hébergement pour une somme de 2,7 millions de francs CFA après un séjour dans un hôtel situé sur la Petite-Côte, Francis Mvemba a été placé sous mandat de dépôt après sa comparution devant le procureur( le 18 novembre 2024). Et c'est ce jeudi 26 décembre qu'il a été jugé au TGI de Mbour.



Face au juge, le sieur Mvemba a eu du mal à se défendre. Interpellé sur les faits, il a déclaré que le retard de paiement est dû au fait qu'un de ses copains devait lui envoyer de l'argent" pour pouvoir éponger sa dette. Prenant la balle au bond, le maître des poursuites qui est resté sur sa faim, a lancé à l'endroit du prévenu. " Vous aspirez à diriger un pays et vous n'êtes même pas en mesure de payer un séjour à l'hôtel". Le sieur Mvemba qui s'est défendu, a déclaré devant la barre qu'il attendait des fonds pour régler la note. " Je ne savais pas quel jour j'allais partir", a-t-il ajouté répondant à une affirmation du juge. Pour sa part, le tribunal, en guise d'avertissement, a condamné le sieur Mvemba à 3 mois de prison assortis du sursis pour le délit de filouterie.



Pour rappel, la famille Mvemba qui résidait à Dakar, s'était payée une virée à la Petite Côte en séjournant dans un hôtel de la place pour un montant total de plus de 3 millions de francs CFA. À la fin de ce séjour, M. Mvemba n’a pu régler qu’un acompte de 900 000 FCFA. Il a été par la suite convoqué et déféré devant le procureur qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt. Attraît ce jeudi au TGI de Mbour, il a finalement écopé d'une peine de 3 mois de prison assortie du sursis.