Affaire Ferdinand Coly : Le tir groupé du Collectif des victimes de Saliou Samb

La menace proférée récemment par l’ancien ‘’Lion du foot’’, Ferdinand Coly faisant état de sa volonté de renoncer à sa nationalité sénégalaise à cause d’un différend qui l’oppose à Saliou Samb (Président du Stade de Mbour), a fait sortir certaines personnes qui se disent victimes des agissements de ce dernier, de leurs caches. Réunis autour d’un collectif qui porte le nom du sieur Samba, ils ont sorti un communiqué pour vilipender celui-ci.



‘’Si aujourd’hui, Ferdinand Coly renonce à sa nationalité sénégalaise, ce n’est aucunement à cause de son différend avec le Président du stade de Mbour, Saliou Samb. Mais, tout simplement à cause de la lenteur et le blocage des plaintes au niveau de la justice sénégalaise dans le traitement du dossier. En effet, depuis plusieurs années (depuis 2012), l’international, Ferdinand Coly a été victime d’une vaste escroquerie conduite par le Président du Stade de Mbour, Saliou Samb. Après avoir découvert la supercherie, M. Coly a choisi, dans un premier temps, une solution à l’amiable. Il a négocié pour garder de bonnes relations avec son ‘’bourreau’’ et protéger l’image de M. Samb’’, a indiqué le document parvenu à Dakaractu.



‘’La justice sénégalaise … une justice à deux vitesses’’



Seulement, poursuit le Comité directeur dudit collectif, dans le document, ‘’malgré les négociations, le sieur Samb s’est montré indifférent de la gravité de son acte qui déshonore tout Chef de famille dans le Sénégal d’aujourd’hui. Ainsi, il est bien de préciser que F. Coly ne renonce pas à sa nationalité à cause de l’acte indigne et ignoble du président du Stade de Mbour, Saliou Samb. Mais, parce que la justice sénégalaise est celle à deux vitesses. Car, malgré toutes les preuves existantes qui ont été versées dans le dossier de la saisine de la justice sénégalaise, les juges peinent à trancher cette affaire gravissime. Selon les preuves, il y a des mains qui bloquent ce dossier qui est en train de souffrir dans les tiroirs des juges. Cette affaire date de 2012. Il faut préciser que Ferdinand Coly ne demande aucune faveur dans le traitement de ce dossier au niveau de la justice mais, il veut que la vérité soit dite dans cette affaire d’escroquerie sur un citoyen honnête et digne du pays. La justice doit trancher le différend qu’il y a entre lui et S. Samb sur la base des preuves’’.



Ce qui les horripile, indique ledit comité, c’est la promotion dont a eu droit le sieur Saliou Samb. Ayant appris que ce dernier fait désormais partie des conseillers à la Présidence de la République alors que le Chef de l’Etat, Macky Sall en personne a soutenu qu’il ne protégera personne dans ce pays contre la justice, les membres dudit collectif se tirent les cheveux. ‘’Le Président de la République a toujours plaidé pour une justice équitable. Ce privilège ne doit pas faire oublier à la justice sénégalaise que Ferdinand Coly a mouillé le maillot de son pays pour se hisser au sommet de la gloire. Mais aussi, au sommet des personnalités de son pays les plus influentes. Il n’a jamais fait l’objet de poursuite judiciaire. Il a toujours gagné sa vie à la sueur de son front. Il l’a dit et répété à plusieurs reprises qu’il a entrepris cette démarche de renoncer à sa nationalité sénégalaise en rendant son passeport et tous les documents nécessaires à cause d’une justice de deux poids et de deux mesures.’’



Des intouchables : Inadmissible !





‘’L’émergence ne se fera pas tant que …’’



En réalité, Ferdinand Coly est dépité par le différend qui l’oppose au président du Stade de Mbour, S. Samb, à propos d’un business d’usine de produits halieutiques, sur la Petite Côte, qui a fait faillite. Il accuse Samb de l’avoir plumé de plusieurs milliards de francs dans cette affaire. Ce dernier réfute les accusations en se réfugiant derrière son statut de politicien. Seulement, l’ancien Lion dénonce la procédure judiciaire qui est longue alors que l’enquête est terminée. Les sénégalais doivent savoir que Saliou Samb est sous contrôle judiciaire depuis l’éclatement de l’affaire. Malgré tout, Ferdinand Coly, un citoyen qui croit en la justice de ce pays, espère que le Président Macky Sall fera quelque chose pour l’indépendance de la justice. Car, l’émergence ne se fera pas tant qu’on ne bannira pas ce genre de comportementdans notre société qui mérite des hommes et des femmes honnêtes. Il est inadmissible que certains soient des intouchables et bousillent volontairement l’emploi des jeunes et leur carrière.Ferdinand Coly poursuivra sa tournée de sensibilisation auprès des jeunes joueurs qui souhaitent investir au Sénégal dans l’optique de les prévenir des prédateurs financiers tapis dans l’ombre à l’image de Saliou Samb. Parce que, Saliou Samb n’est pas à son premier coup d’essai. C’est un habitué des faits. Pour éclairer la lanterne des sénégalais sur la véritable nature de Saliou Samb qui veut se faire passer pour un saint et un créateur d’emplois, il suffit de savoir qu’il a escroqué des Italiens, des Suédois et de nombreux sénégalais. Concernant les Italiens et les Suédois, ces derniers lui ont envoyé de l’argent pour l’achat d’une importante quantité de poissons qu’ils n’ont jamais reçue. En plus de cette affaire saugrenue, il a vendu un joueur du Stade de Mbour sans jamais reverser l’argent à qui de droit. Il a bradé des hectares de terre à Auchan en disant qu’il a vendu un titre foncier à l’Etat’’, s’indigne les ‘’victimes de Saliou Samb.Ces derniers annoncent qu’ils vont ‘’remettre tous ses dossiers à la disposition de la presse nationale et internationale. La vérité finira toujours par rattraper le mensonge. Saliou Samb, n’est pas à son premier coup d’essai. Dans cette affaire, il n’y a pas que F. Coly qui a été escroqué. S. Samb a fait plusieurs victimes. C’est la cas du père adoptif de l’international sénégalais. Ce dernier qui a élevé Ferdinand Coly en France est la première victime de Saliou Samb. Voulant soutenir Saliou Samb pour ses deux usines qui étaient en faillite, il avait prêté 20 millions à Saliou Samb sur la base d’un remboursement intégral. Seulement, après être sorti du gouffre, en lieu et place de rembourser son bienfaiteur, Saliou Samb a pris la décision de ne pas rembourser l’argent prêté. Pendant plusieurs années, Bernard Poncet, le père adoptif de Ferdinand Coly a couru derrière le Président du Stade de Mbour en vain. Finalement, Saliou Samb n’a remboursé que 2 millions francs Cfa sur les 20 millions de francs Cfa. Jusqu’à une semaine de sa disparition, le défunt réclamait haut et fort son argent à Saliou Samb qui n’a pas été sensible. Jusqu’à présent, il a une dette de 18 millions de francs Cfa au vieux qui est décédé sans pouvoir se faire rembourser son argent. Les 18 millions sont toujours avec Saliou Samb’’, note ledit collectif.Celui-ci note qu’avant Ferdinand Coly, son père adoptif, Bernard Poncet avait déposé une plainte contre Saliou Samb auprès de la justice. Cependant, la plainte de Ferdinand et celui de son Papa adoptif ont été bloqué au niveau du tribunal de Mbour pendant sept mois avant de transférer celle de Ferdinand au tribunal de Thiès. Et, il n’y avait que la plainte de Ferdinand. Celle du père adoptif n’a jamais été transmise à la justice jusqu’à présent. Selon les informations, la plainte de Bernard Poncet est toujours bloquée au niveau du tribunal de Mbour. Pis, Bernard de son vivant n’a jamais été convoqué sur le dossier au niveau tribunal. Ce qui prouve qu’il y a anguille sous roche dans le traitement des dossiers au niveau de la justice sénégalaise. C’est l'autorité judiciaire chargé du dossier au tribunal de grande instance de Thiès, qui a révélé qu’ils n’ont jamais enregistré une plainte déposée par Bernard. Ce qui constitue une injustice totale. Car, les deux plaintes devraient être transmises automatiquement au tribunal de Thiès pour trancher. La justice doit être là pour tous les citoyens’’, tonne le comité directeur du collectif des victimes de Saliou Samb.