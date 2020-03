Affaire Diop Iseg / Dieyna Baldé : « Le mariage avec la victime présumée pour arrêter les poursuites », la solution proposée en coulisse.

Jusque-là, les échanges entre avocats commis dans l’affaire Diop Iseg, se sont révélés autrement discrets.



Depuis quelques heures, on en sait un peu plus sur le contenu des discussions privées, entre Mes Ciré Clédor Ly et Alassane Cissé, qui ont voulu « trouver une solution amiable. »







Interrogé par Dakaractu sur une éventuelle médiation pénale, le conseil de Dieynaba Baldé et Cie s'est aligné sur les propos de l’avocat du patron du label « Gamboul Inc », en allant plus loin. « Le mariage de Diop Iseg avec sa victime présumée pour arrêter les poursuites ». Voilà la solution qu’avaient évoquée les deux conseils pour résoudre le litige à l’amiable.







Autrement dit, l’union légitime de la chanteuse Dieyna avec le PDG de Iseg, qui l'aurait mise enceinte, a été évoquée de part et d’autre.







En fait, les avocats des deux parties ont parlé de mariage « pour enterrer l’affaire » et pousser le parquet à ordonner une médiation pénale. Me Cissé et Ly ont tenu compte de l'intérêt de leurs clients respectifs. Affaire à suivre…