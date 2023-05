Affaire Amy Ndiaye Gniby: le procès en appel des députés Massata Samb et Mamadou Niang rouvre ce 15 mai.

L’audience du procès en appel des députés Massata Samb et Mamadou Niang qui avait été renvoyée à la date de ce 15 mai vient à l’instant de s’ouvrir, devant la première chambre correctionnelle de la Cour d’Appel. Les deux députés du PUR ont été condamnés en première instance à six mois ferme, 100 000 francs CFA d’amende et 5 millions au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye Gniby de BBY.



Massata Samb et Mamadou Niang avaient battu leur victime au sein de l’hémicycle. La vidéo de l’agression avait fait le tour de la toile. Amy Ndiaye Gniby, qui était enceinte au moment des faits, s’était retrouvée avec une Incapacité temporaire de travail de 23 jours.



A l’ heure où ces lignes sont écrites, l’affaire n’a pas encore été appelée à la barre. Des leaders de Yewwi Askan Wi notamment Khalifa Sall, Cheikh Tidiane Youm, Habib Sy entre autres sont présents dans la salle pour leur apporter soutien.