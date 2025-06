Affaire ASER - AEE POWER EPC : Thierno Alassane Sall promet des révélations ce jeudi

Thierno Alassane Sall, député et figure politique, a vivement critiqué les explications du ministère des Finances et du Budget concernant l'affaire ASER-AEE POWER EPC. Il a annoncé qu'il ferait de "nouvelles révélations" ce jeudi 19 juin lors d'une conférence de presse.



"Je ferai face à la presse ce jeudi 19 juin pour dire ce que le gouvernement tente de dissimuler dans l'affaire ASER-AEE POWER", a déclaré Thierno Alassane Sall sur sa page X. Il estime que "la sortie du ministère des Finances et du Budget, qui confirme le paiement tardif des primes afférentes aux garanties émises par la SONAC, est un modèle accompli d'explications calamiteuses qui enfoncent leur auteur."



Selon le parlementaire, le ministère des Finances aurait "invoqué une dérogation qui n'a jamais figuré dans le dossier, et qui ferait de AEE POWER un démembrement de l'État."