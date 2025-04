Adresse à la nation : « L’heure est à l’action collective, à la solidarité et à la justice pour tous » (Barthélémy Dias).

À la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, s’est adressé à la nation.



« Citoyennes et citoyens, l’heure est à l’action collective, à la solidarité et à la justice pour tous », a-t-il déclaré.



Et d’ajouter, pour conclure : « Soyons le changement que nous espérons. Ensemble, marchons vers l’essentiel. »