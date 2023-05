Adidas va vendre une partie du stock des chaussures Yeezy, issues de la collaboration avec Kanye West, et reverser les profits à des ONG

L’équipementier sportif allemand Adidas, qui avait rompu en octobre 2022 sa collaboration avec le rappeur Kanye West après des propos antisémites, cherchait une solution pour les milliers de chaussures encore en stock. La valeur marchande du stock de chaussures Yeezy est estimée à 500 millions d’euros et est susceptible de générer des revenus d’1,2 milliard d’euros à la vente.

La marque Adidas a annoncé ce jeudi 11 mai 2023 qu’elle va vendre une partie de son stock de baskets Yeezy produites avec Kanye West et ensuite reverser les profits à des ONG.

Le rappeur américain est très controversé à cause de ses prises de position en octobre. Kanye West avait proféré des remarques à caractère antisémite ce qui lui avait valu une rupture de contrat avec Adidas