Actes sociaux de la Mairie de Dakar : Bamba Fall accuse Barth de détournement.

Les aides sociales à la Maire de la ville de Dakar sont des cas de détournement de la part de Barthélémy Dias, a accusé son camarade maire de la commune de Médina, Bamba Fall. Il affirme que de tous les maires qui ont dirigé la Mairie, personne n'a jamais fait ce genre de choses. Le maire de la ville n'a pas respecté les procédures pour cette aide destinée à la population.



« J’ai l'expérience de la gestion d’une mairie, et au moins j'ai dirigé la ville une fois par intérim. Si la somme est égale à douze 12 millions, il devrait faire un appel d'offres et personne ne l'a vu dans un journal. Il devait faire une commission, et moi je suis conseiller à la maire de la ville", a-t-il déclaré.



Il terminera en affirmant que ce genre de procédé est équivalent à un détournement...