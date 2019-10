Accident sur le vol ET/908 : Ethiopian Airlines annonce l'ouverture d'une enquête et se dédouane

Le vol ET908 de la compagnie Ethiopian Airlines à destination de Bamako a failli s'écraser quelques minutes après son décollage de l’aéroport International Blaise Diagne de Diass le 8 Octobre dernier. Trois jours après cet accident, Ethiopian Airlines s'est fendu d'un communiqué pour réitèrer aux passagers ses excuses. Ethiopian Airlines de préciser que l'avion était techniquement en ordre avant son décollage et qu’une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incident. "Le public sera informé en temps utile après la conclusion de cette enquête", a indiqué la compagnie. Pour finir, Ethiopian de se dédouaner en indiquant être une entreprise fiable et réputée qui respecte les normes et procédures internationales sur tous ses marchés.