Accident de la circulation à Kolda : double fracture de la mariée, plusieurs blessés graves...

Un accident d'une rare violence a fait plusieurs blessés graves à hauteur du village de Tabassaye en provenance de Nghoky. Il s'agit d'un mini car qui transportait une mariée et sa délégation vers 23 heures dans la nuit du dimanche au lundi. Et sur le coup, la mariée s'en est sortie avec une double fracture du membre inférieur gauche. Mais également tous les membres de la délégation ont été blessés, y compris le chauffeur et son apprenti. Au total ce sont les 34 passagers transportés, tous blessés qui ont été conduits à l'hôpital régional de Kolda.



Après les premiers soins, certains blessés moins graves ont été libérés tandis que les plus graves sont hospitalisés, d'après notre source.



La nouvelle mariée devait être conduite en Gambie chez son mari après la cérémonie. Il faut rappeler que la délégation a pris la route en construction en passant par Dabo pour rallier Médina Yoro Foula puis la Gambie...