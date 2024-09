Accès à l’électricité : « notre position c’est d’utiliser l’intégralité de nos ressources fossiles », Birame Souleye Diop

C’est devant l’Amicale des Diplômés de l’Ecole Polytechnique de Thies (ADEPT) composé de 1780 ingénieurs que le ministre Sénégalais de l’Energie, du Pétrole et des Mines s’est tenu pour aborder la question de la transition énergétique au Sénégal. Ce colloque qui a pour thème : « quelle transition énergétique pour un développement durable de l’Afrique, a regroupé les diplômés polytechniciens ce mardi pour réfléchir sur la transition, l’accès aux technologies et les nouvelles technologies sources d’énergie. Après le discours du président de l’Amicale, Abdourahmane Diop, le ministre Birame Souleye Diop rappelle que dans le domaine de l’accès à l’énergie, le thème choisi est d’une importance capitale.



« En Afrique, 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité. Le Sénégal a développé des stratégies pour permettre l’accès universel à l’énergie à un coût abordable. Dans les zones urbaines, le taux de couverture est à 98%, mais dans le monde rural, nous sommes à 65%. Il faut d’abord voir à quelles mesures faire recours et quelles ressources utiliser » a déclaré le ministre Birame Souleye Diop lors de son adresse face à la presse. Et justement, ajoutera le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines, sur cette question des ressources à utiliser, on ne peut pas, en Afrique être sur les mêmes positions que le monde occidental qui sont capables d’avoir 100% d’énergie dit propre alors qu’au Sénégal, nous avons eu notre premier baril de pétrole le 11 juin dernier. Selon Birame Souleye, on a besoin certes, du pétrole pour produire de l’énergie, mais il nous faut nous demander si on utilise le brut qui nous vient de Sangomar ou est-ce qu’il faudra développer des stratégies pour avoir accès à l’énergie à un coût moins cher.



Utiliser l’intégralité de nos ressources fossiles



À côté du pétrole il y a évidemment le gaz. En effet, le gaz participe à une pollution presque insignifiante. Alors que pour plusieurs pays, ne sont financés que les projets aux énergies propres. « On veut simplement nous faire savoir qu’on doit arrêter d’utiliser notre pétrole, notre gaz. Je réaffirme que la position du Sénégal c’est d’utiliser l’intégralité de ses ressources fossiles pour permettre aux citoyens d’avoir accès l’énergie », a soutenu le ministre.



Il y a certes le mix énergétique parce que nous sommes dans un pays ensoleillé presque 11 mois sur 12 quasiment, avec 1750 km de côtes où le vent à hauteur de l’océan fait 60km/h. Ainsi, le gouvernement se concentre également sur la production de l’éolienne. « Nous sommes aujourd’hui à 30% et le but est de réaliser 40% en 2025 de mix énergétique. Il faut aussi, face au bailleur, signifier que l’objectif ne sera pas de favoriser un endettement qui sera insupportable pour l’Etat. L’enjeu final est de réaliser l’objectif d’investissement qui nous permet de produire de l’électricité à un coût abordable », a servi Birame Souleye Diop.