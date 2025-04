Abus de confiance : Un séquestre accusé d’avoir dilapidé plus de 100 millions issus d’un héritage familial

Un séquestre, désigné en 2008 par le président du tribunal hors-classe de Dakar, Raymond Henry Diouf, pour gérer l’héritage de la famille de feu Goundiam, est accusé d’abus de confiance par les héritiers. Parmi eux, Mamadou Y. Goundiam, mandaté par ses frères et sœurs, a porté l’affaire devant les tribunaux en 2015.



Dame Cissé, l’administrateur en question, avait pour mission de gérer la location d’un bien immobilier, de percevoir les fonds et de les verser sur un compte séquestre. Las d’avoir en vain réclamé le numéro du compte ainsi qu’un bilan de sa gestion, la famille a décidé de saisir la justice.



En 2015, "nous avons réussi à le faire condamner par le tribunal de Dakar à payer 10 millions de francs CFA pour sa responsabilité dans la dégradation du bien familial. Il a fait appel de cette décision", explique Mamadou Goundiam.



En décembre 2021, Mamadou Goundiam dépose une nouvelle plainte auprès de la Division des Investigations Criminelles (DIC). En 2022, le dossier est transmis au président du 2ᵉ cabinet du tribunal de Dakar, qui ordonne l’arrestation du séquestre pour abus de confiance. Dame Cissé passe un an en détention avant d’être libéré en 2023, dans l’attente de son procès. Malheureusement, "depuis deux ans, la famille Goundiam attend un procès sans cesse reporté", déplore Mamadou Y. Goundiam.



Pendant 15 ans, le séquestre a perçu des loyers s’élevant à 1 250 000 FCFA par mois, soit un total d’environ 200 millions de FCFA. Le procés qui devait se tenir au mois de Mars a été reporté au mois de MAI, nous informe le porte parole de la famille Goundiam. Nos tentatives de contacter l’intéressé pour recueillir sa version des faits sont restées vaines : il est injoignable sur tous ses numéros.