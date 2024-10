Abdourahmane Sarr, ministre de l’économie : « La rupture est bien engagée pour un développement durable »

Parmi les panelistes ce lundi à l’occasion de la présentation du référentiel des politiques économiques « Sénégal 2050 », le ministre de l’économie, du plan et de la coopération considère que « la vision d’un Sénégal Souverain, Juste, et Prospère est déjà lancée ». Abdourahmane Sarr parle « d’une rupture pour un développement porté par le secteur privé dans les territoires avec l’appui d’un état souverain. Et d’un état souverain ayant un cadre macroéconomique assaini pour se libérer des contingences internationales tout en étant ouvert au monde ».



Selon lui, le projet qui avait déjà été expliqué au Sénégal avant l'élection du président de la République est enfin matérialisé dans ce référentiel. « Nous y avons travaillé pendant six mois en tant que ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. En collaboration avec le Premier ministre et le Président, aujourd'hui, notre travail a été présenté. Il nous fallait cette vision, pour se projeter vers une perspective, une ambition. Et à partir de cette ambition, il faut avoir une stratégie pour pouvoir la réaliser. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici », a indiqué le ministre sur le plateau de la Rts après la présentation du document par le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Il s’agit dans ce référentiel, de cartographier les chaînes de valeur dans les territoires pour appuyer les sénégalais dans leurs différents domaines d’activité. Il faut aussi accompagner des filières spécifiques suite à un dialogue public-privé profond pour une politique industrielle efficace qui valorisera les potentialités de tous nos territoires.



Le ministre de l’économie indique qu’il y a beaucoup de potentiel sur notre territoire, c'est pourquoi ce développement, cette économie compétitive et ce capital humain de qualité, se fera aussi à l'échelle des territoires. Mais tout cela, dans la bonne gouvernance...