Abdoulaye Fall élu président de la Fédération Sénégalaise de Football : il appelle à l'unité et à la stabilité

Abdoulaye Fall, récemment élu à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a publié un message post-élection dans lequel il exprime sa gratitude et trace les premières lignes de son mandat.



Dans un communiqué publié sur ses réseaux, le nouveau président a remercié les acteurs du football sénégalais pour leur confiance. Il a déclaré dédier son mandat à « l’unité et la stabilité du football sénégalais », et a tenu à associer « tous les acteurs de la base, aux clubs, aux ligues, aux supporters, et à chaque passionné qui croit en un avenir meilleur pour notre football ».



Abdoulaye Fall a également affirmé que « le travail commence dès à présent » et a conclu en lançant un appel à l'action collective : « Construisons un football plus fort, plus juste et plus ambitieux au tour du contrôle passe ».



Cette déclaration marque le coup d'envoi du mandat d'Abdoulaye Fall, dont les premières actions seront scrutées avec attention par l'ensemble du monde du football sénégalais.