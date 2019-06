Abdoul Mbaye à sa sortie d'audition : « Je ne suis pas dans une logique de dénonciation mais... Je leur ai remis un document de moins de 100 pages... »

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a déféré à la convocation de la DIC ce mercredi 26 juin. Une audition qui s'est déroulée pendant plus de sept tours d'horloge. À sa sortie des locaux de la brigade des affaires générales, le président du parti Act a indiqué avoir répondu à une vingtaine de questions, et a par la même occasion remis entre les mains des enquêteurs un document de moins de cent pages contenant son propre témoignage avec des informations détaillées sur l'affaire Pétrotim. À l'en croire, ce dossier cache "des faits totalement anormaux d'une gravité extrême" sur l'attribution des permis pétroliers. Son audition aurait donc comme soubassement, de "restaurer les droits et de réparer les torts faits au peuple sénégalais". Abdoul Mbaye a aussi pointé un doigt accusateur vers l'ancien ministre de l'énergie Aly Ngouille Ndiaye qui est le principal concerné quant au faux rapport produit à cet effet et présenté au président Macky Sall et à lui-même.