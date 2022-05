Abdoul Ly, DG de l’ARTP : « Des activités sont en cours uniquement dans le but de permettre à La Poste de mieux rayonner »

« Des activités sont en cours uniquement dans le but de permettre à La Poste de mieux rayonner », a affirmé jeudi le directeur général de l’ARTP, Abdoul Ly, quelques instants après la cérémonie de restitution des travaux de mise en place de la comptabilité analytique de la Sn La Poste.



Selon le DG de l'Autorité de régulation des télécommunications et des Postes, la comptabilité analytique permettra de mieux vendre les services de La Poste. C’était en présence du ministère de l’économie numérique et des télécommunications, du ministère des finances et du budget, mais aussi avec les responsables de la société nationale La Poste.