Abdoul Aziz Fall Tilala pour perpétuer l’œuvre de son père.

Abdou Aziz Fall Tilala a été désigné pour poursuivre l’œuvre de son père décédé à la suite d'un accident de voiture. Le fils aîné de Abdourahmane Fall Tilala a été intronisé par la famille sous la conduite de Chérif Moustapha Fall, frère cadet du défunt. Et selon les témoignages, son père lui a déjà inculqué des valeurs qui font de lui un homme humble et bien estimé par ses parents. Il a été, d’après les confidences, confié au plus jeune frère de son père, Chérif Abdallah Fall qui vit à l’étranger. Chérif Moustapha a voulu très tôt que le jeune Aziz « soit imbu de toutes les bonnes valeurs et qualités et qu’il soit inspiré par ses pères », selon les témoignages.



Et depuis plusieurs années, Abdoul Aziz Fall gère les affaires de son oncle paternel, Chérif Abdallah Fall Tilala au Sénégal. Chérif Abdou Rahmane Fall Tilala, pour rappel, est issu d’une grande famille religieuse de la tribu des « DawalHadj » en Mauritanie. Sa grand-mère maternelle, Sokhna Tilala est venue au Sénégal avec Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Les frères du défunt Chérif Abdou Rahmane sont aussi connus dans le monde des affaires...