Abdou Karim Fofana : « La tendance haussière des ressources extractives témoigne le dynamisme du secteur »

Venu présider la cérémonie de publication du rapport ITIE 2020, le ministre en charge du suivi du PSE, Abdou Karim Fofana, se réjouit des résultats satisfaisants générés par les ressources extractives pour l’année 2020. Pour le ministre, ces résultats témoignent du dynamisme du secteur.



« La tendance haussière des ressources extractives témoigne du dynamisme du secteur et de la stratégie de mobilisation des recettes déployées par l’État du Sénégal. Toutefois, le rapport indique qu’à l’heure actuelle le secteur sénégalais est composé essentiellement d’exploitation de mines et carrières, or, phosphates, sables minéralisés et calcaire pour la fabrication du ciment. Dès lors, le potentiel de création d’emplois s'est accru avec 9. 600 employés environ dans le secteur formel et 31.000 dans le secteur informel », s’est réjoui le ministre Abdou Karim Fofana...