Abass Fall ouvrant la rencontre tripartite : « Il nous faut aller vers un pacte social franc et pérenne »

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a pris la parole ce jeudi lors de la rencontre entre les syndicats, le gouvernement et le patronat. Il s’est réjoui de cette initiative, qui ouvre de nouvelles perspectives en faveur d’un dialogue social inclusif.



Selon le ministre, il s’agit de changer de paradigme pour trouver ensemble des solutions en vue d’un climat social apaisé. Le dialogue doit être constructif et permanent. « Sur instruction du chef de l’État, le chef du gouvernement a réuni les acteurs sociaux pour un dialogue franc. Nous savons tous qu’il y a eu un pacte de stabilité sociale qui date de 2014. Mais il doit évoluer, car les réalités ont changé », a déclaré Abass Fall. Ce nouveau cadre s’inscrit dans le référentiel Sénégal Vision 2050.



Même si l’ancien pacte a connu certaines réalisations, il est temps de se projeter vers l’avenir, estime le ministre. « Nous avons noté qu’il y a beaucoup d’insuffisances dans l’ancien pacte social. Il faut relever le défi en procédant à des compléments et en entamant des discussions pour aboutir à un nouveau pacte social plus juste et pérenne. Nous invitons tous les acteurs à faire preuve de patriotisme et de responsabilité », a-t-il conclu.