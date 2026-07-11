Graduation 2026 : le Groupe IAM donne rendez-vous à ses diplômés le 18 juillet à Dakar Arena…une nouvelle génération de leaders célébrée

Le Groupe IAM s’apprête à réunir étudiants, familles, enseignants, anciens diplômés et partenaires à l’occasion de sa Graduation 2026. Prévue le samedi 18 juillet à Dakar Arena, cette cérémonie célébrera la réussite des diplômés et marquera également la proclamation officielle des résultats de soutenance des étudiants en Licence 3.


Graduation 2026 : le Groupe IAM donne rendez-vous à ses diplômés le 18 juillet à Dakar Arena…une nouvelle génération de leaders célébrée
Une grande célébration consacrée à la réussite

La Dakar Arena accueillera, le samedi 18 juillet 2026, la cérémonie de Graduation du Groupe Institut Africain de Management (IAM). Présenté comme un moment d’exception, cet événement sera placé sous le signe de l’accomplissement, de la fierté et de l’avenir.
Cette rencontre permettra à l’établissement de rendre hommage aux étudiants qui arrivent au terme d’une étape majeure de leur parcours universitaire. Le Groupe IAM entend ainsi célébrer les efforts consentis, les compétences acquises et les ambitions d’une nouvelle génération appelée à exercer des responsabilités dans différents secteurs.

Les étudiants de Licence 3 fixés sur leurs résultats

Au-delà de la remise des diplômes et des différentes séquences de célébration, la journée sera marquée par un moment particulièrement attendu. Les étudiants de Licence 3 recevront officiellement les résultats de leurs soutenances au cœur de la cérémonie.

Pour ces candidats, le rendez-vous de Dakar Arena constituera donc une étape décisive, après plusieurs années de formation et la présentation de leurs travaux de fin d’études.

Diplômés, familles et enseignants réunis à Dakar Arena

La Graduation 2026 rassemblera l’ensemble de la communauté du Groupe IAM : diplômés, étudiants, parents, enseignants, alumni et partenaires de l’établissement.

À travers cette mobilisation, l’institution souhaite offrir aux récipiendaires une célébration à la hauteur de leur parcours et partager avec leurs proches la fierté liée à l’obtention de leurs diplômes.

Le Groupe IAM invite ainsi toute sa communauté à prendre part à cette journée consacrée à la reconnaissance du mérite, à la valorisation du travail accompli et à l’ouverture de nouvelles perspectives professionnelles.

La cérémonie est prévue le samedi 18 juillet 2026 à Dakar Arena.
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Samedi 11 Juillet 2026
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