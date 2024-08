APDA : Sophie Zinga Sy prend fonction et décline sa feuille de route

Sophie Zinga décline les cinq piliers de sa vision. Il s’agit de la « Modernisation et Structuration des Clusters ». L'avenir de l'artisanat sénégalais selon Zinga passe par le renforcement des clusters, en s'appuyant sur les forces vives de chaque région et en adaptant nos interventions aux besoins spécifiques de chaque filière. Les « Hubs »régionaux, spécialisés par cluster, seront des plateformes d'excellence, offrant aux artisans un accompagnement complet et des services de qualité : formation, production, commercialisation, accès au financement, et intégration des technologies. L’Intégration de la Technologie et du Design: en s’adaptant aux nouvelles technologies - e-commerce, intelligence artificielle, marketing digital, conception assistée par ordinateur, fabrication numérique - et à collaborer avec des designers pour créer des produits innovants, esthétiques et fonctionnels. Le Développement d'une Stratégie Marketing et Branding ambitieuse en optant à faire de l'artisanat sénégalais un produit prisé et recherché par les consommateurs senegalais d’abord, aux voisins de la sous région et ensuite au marché international. Le Renforcement des Collaborations et Synergie entre Acteurs et la transformation Structurelle de l'APDA.

La nouvelle directrice générale de l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA) a pris fonction ce lundi. Une nouvelle ère pour l'artisanat sénégalais, selon Sophie Zinga: « il est essentiel de prendre la pleine mesure des défis et des opportunités qui se présentent à nous. L'artisanat, ce n'est pas seulement un héritage précieux, c'est une force vive de notre économie, un vecteur de création d'emplois et un symbole rayonnant de notre identité culturelle. Avec ses 120 corps de métiers, l'artisanat sénégalais est une mosaïque de savoir-faire uniques, transmis de génération en génération, un creuset d'innovation et de créativité », a déclaré la nouvelle directrice lors de sa prise de parole.Considérant l’artisanat comme un véritable pilier de l'économie sénégalaise, contribuant à hauteur de 10 à 15% du PIB national, Sophie Zinga se dit consciente des défis. « En dehors de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du commerce, la majorité des Sénégalais exercent un métier artisanal. Presque chaque famille a au moins un artisan parmi ses membres qu’il soit maçon, bijoutier, tailleur, menuisier, cordonnier, plombier et j’en passe. Cependant, force est de constater que ce potentiel extraordinaire est encore loin d'être pleinement exploité.La directrice de l’Apda, dans son discours rappelle que le secteur artisanal sénégalais souffre d'un manque de structuration et de professionnalisation. « Trop souvent, nos artisans travaillent dans l'ombre, confrontés à des difficultés d'accès aux financements, aux formations et aux marchés. La qualité, l'innovation et le design, éléments clés de la compétitivité sur les marchés modernes, sont encore trop souvent négligés. L'intégration des technologies digitales, qui révolutionnent le commerce et la communication, reste encore timide. Enfin, la collaboration entre les différents acteurs et institutions du secteur, essentielle pour créer une synergie et une dynamique collective, doit être renforcée », a t-elle déclaré.