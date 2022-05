ANACIM : l’intersyndicale des travailleurs de l’AIBD demande son changement de statut.

Passant, ce 16 mai, au peigne fin l’ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de l’Aéroport International Blaise Diagne, l’intersyndicale des Travailleurs de l’Aviation Civile et du Secteur des Transports Aériens ont souligné l’impératif de reconfigurer le statut de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANACIM).



Regroupant douze (12) organisations syndicales en son sein, l’intersyndicale demande le changement de statut d’exécution de l’institution en celui de régulation de l’ANACIM du fait de ses missions régaliennes en tant qu’autorité de régulation et de supervision. Pour l’intersyndicale, l’ANACIM est à la remorque, financièrement, et est en perpétuelle perfusion.



Sur cette même lancée, les travailleurs ont rappelé l’exigence du traitement des dossiers liés aux contrats de performance conclus, exécutés et validés en souffrance à la direction générale de l’ANACIM.



Ils ont, par ailleurs décrié l’absence de primes de bons de résultats pour les travailleurs de l’agence...