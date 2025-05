AN/ Haute Cour de Justice : Le projet de mise en accusation des cinq anciens ministres voté majoritairement

Les députés ont examiné ce jeudi le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice des anciens ministres Ismaïla Madior Fall, Ndèye Saly Diop Dieng, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima et Mansour Faye.



Les quatre premiers, notamment Moustapha Diop, Mansour Faye, Salimata Diop et Sophie Gladima, sont visés par des faits en relation avec un fonds anti-Covid, selon le ministère de la Justice. Quant à l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, son cas est lié à une plainte relative à des problèmes fonciers allégués alors qu'il était ministre de la Justice.



Cette demande de la justice visant le renvoi devant une cour spéciale de ces cinq anciens ministres accusés de malversations aura été discutée par les parlementaires pendant plusieurs heures. « Nous avons une lourde responsabilité, celle de permettre, à travers des lois, de faire la lumière sur les malversations de l’ancien régime », a déclaré Anta Dia, de la majorité parlementaire.



Sur la base d’éléments fournis par la Cour des comptes et l’enquête sur l’utilisation des fonds Covid-19, l’Assemblée nationale a majoritairement voté la résolution portant mise en accusation de ces cinq anciens ministres du Sénégal.



Plusieurs députés ont fait remarquer que la justice doit avoir la latitude de faire son travail avec toutes les options, mais également que les parlementaires fassent d’abord ce travail visant la mise en accusation. Toutefois, des parlementaires ont évoqué le cas des DAGE : « Ils ne sont pas non plus exempts de reproches », a soutenu Moussa Amady Sarr. Certains ont même proposé la criminalisation des détournements de deniers publics. Cette situation interpelle également tout autre dirigeant. « Il faut que nous soyons irréprochables », a soutenu Ismaïla Diallo, vice-président de l’Assemblée nationale.



Pour sa part, Tafsir Thioye appelle à la sagesse, à l’objectivité et à l’impartialité des membres de la Haute Cour de Justice qui sont par ailleurs ses collègues. Il considère qu’il faut éviter de trop charger les dossiers. « Nous devons y procéder avec méthode et sans qu’il y ait de subjectivité », a précisé le député non inscrit, estimant que la lumière doit être faite sur les deniers qui ont été supposément détournés illégalement. Fa Bineta Ndiaye, députée de la majorité, invite les Sénégalais à ne pas faire d’amalgame. « Il ne s’agit pas de 1000 milliards, mais plutôt de 6 milliards dont il faut prouver l’utilisation ». Lors de son intervention, le député Guy Marius Sagna, devant ses collègues, précise que l’ère du changement doit sonner en cessant les actes orchestrés par des politiciens pendant des années : « La lumière doit être faite sur toutes ces malversations qui ont longtemps gangrené notre économie ». Me Aïssata Tall Sall, Mbaye Dione et Abdou Karim Sall invitent à la retenue et surtout à relativiser en évitant de s’empresser de jeter en pâture des anciens ministres de la République.