AL KHAYRI : Serigne Modou Kara épouse la fille de Mberry Sylla.

Serigne Modou Kara Mbacké a une seconde épouse en la personne de Ndiaya Sylla, directrice d’Africa Consulting Services et fille du député Amadou Mberry Sylla, président du Conseil départemental de Louga.



L’union a été scellée ce dimanche 3 novembre au quartier Santhiaba Nord de Louga, en présence des proches du couple et de nombreuses personnalités politiques et religieuses de la ville...