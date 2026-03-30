Finale CAN contre le Maroc – El Hadj Diouf : « Pourquoi j’ai donné ce conseil à Sadio Mané »

C’est en marge de la séance d’entraînement des Lions ce lundi, à la veille du match amical contre la Gambie, qu’El Hadj Diouf a fait cette révélation. L’ancien international sénégalais est revenu sur la finale de la CAN 2025 face au Maroc, dévoilant le conseil qu’il avait glissé à Sadio Mané lors de cette soirée décisive pour le football sénégalais.