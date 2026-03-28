Mory Diaw réagit avec humour après les polémiques “On n’a pas reçu de boîte mail de la CAF”

Après la victoire du Sénégal face au Pérou, Mory Diaw s’est exprimé en zone mixte avec un discours marqué par la joie et la fierté. Le gardien sénégalais est revenu sur la dynamique de l’équipe, rappelant que les critiques du début ont progressivement laissé place à l’adhésion grâce aux résultats. Dans un ton détendu, il a insisté sur l’importance de rester concentré sur le terrain, laissant les questions administratives aux instances dirigeantes, tandis que les joueurs continuent de répondre présents dans le jeu.







Très attendu sur les prochaines échéances, notamment la préparation du Mondial, Mory Diaw a tenu à calmer les spéculations en se focalisant sur le présent. Interrogé sur la célébration du trophée et l’ambiance, il a surtout mis en avant la fête avec les supporters, notamment la diaspora, et l’envie de prolonger ces moments à Dakar. À quelques jours d’un nouveau rendez-vous face à la Gambie, il promet un “bon match” et espère une forte mobilisation du public au stade, dans un esprit de fête et de continuité.

